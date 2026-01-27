Молния

В Североморске после обрушения опор ЛЭП восстановили электроснабжение

Точечная донастройка по домам и квартирам также будет проведена в ближайшее время

Редакция сайта ТАСС

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис © Владимир Гердо/ ТАСС

МУРМАНСК, 27 января. /ТАСС/. Электроснабжение Североморска, прерванное на несколько дней после обрушения опор ЛЭП, восстановлено. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Читайте также Полное восстановление займет минимум неделю. Авария на ЛЭП в Мурманской области

Ранее электроснабжение было восстановлено в Мурманске, который тоже пострадал из-за этой аварии.

"Электроснабжение восстановлено в ЗАТО г. Североморск. Точечная донастройка по домам и квартирам также будет проведена в ближайшее время", - написал Чибис.

Как отметил глава Североморска Владимир Евменьков, в настоящее время в отдельных домах энергетики и специалисты управляющих компаний проводят дополнительные настройки по подаче электроэнергии. Также начались работы по подключению уличного освещения в городе.

Ранее Чибис сообщил, что на месте аварии были установлены временные опоры, которые позволили восстановить электроснабжение Мурманска и Североморска. По оценке региональных властей, полное восстановление электроснабжения может занять до недели.

23 января в Мурманской области произошло обрушение пяти опор ЛЭП, в Мурманске и Североморске стали наблюдаться массовые отключения электроэнергии, в городах ввели ограничения ее потребления. Следственные органы Мурманской области возбудили уголовное дело о халатности по факту ЧП.