Котенка-лидера мировых рейтингов планируют вывести от кота из Новосибирска

Британский короткошерстный кот Эксклюзив в 2024 году получил титул чемпиона мира, а на начало 2026 года возглавил мировой рейтинг WCF

НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Котенка-чемпиона, который в дальнейшем будет удерживать высокие позиции России в рейтинге кошек, планирует вывести владелица британского короткошерстного кота Эксклюзива, возглавившего список лучших котов World Cat Federation (WCF) на начало 2026 года. Об этом в интервью ТАСС рассказала хозяйка питомца Ольга Приваленко.

"Мы хотим своего такого котика вывести, чтобы он родился в нашем питомнике и также получил наивысшую награду", - сказала она.

По ее словам, Эксклюзив участвовал в более чем 30 выставках в России, Казахстане и Белоруссии. При этом Приваленко подчеркнула, что успех кота - заслуга екатеринбургского заводчика, который его вывел. "Эксклюзив родился хоть и в России, но у другого заводчика. Это больше все-таки заслуга заводчика - вывести и родить такого кота", - объяснила она.

Приваленко рассказала, что у Эксклюзива есть подруга - кошка-британка по кличке Маршмеллоу, которую также привезли из Екатеринбурга. "Это его девушка, у них любовь", - поделилась хозяйка. Она планирует вывести от этой пары достойное потомство чемпионов в Сибири, чтобы помочь России удерживать лидерство в престижных фелинологических рейтингах.

Британский короткошерстный кот Эксклюзив родился в апреле 2022 года в Екатеринбурге и в пятимесячном возрасте переехал в Новосибирск. С ноября того же года он участвует в международных выставках. В 2024 году получил титул чемпиона мира, а на начало 2026 года возглавил мировой рейтинг WCF - международной фелинологической организации, объединяющей более 540 клубов из 18 стран.