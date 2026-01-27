В годовщину снятия блокады Ленинграда показали неизвестные фото Дороги жизни

Их впервые представили широкой публике на выставке в Экспозиционно-просветительском центре истории автотранспорта Ленинграда

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Историю работы Дороги жизни в объективе фотографа-любителя, командира взвода 64-го дорожно-эксплуатационного батальона Николая Зубцова впервые представили широкой публике на выставке в Экспозиционно-просветительском центре истории автотранспорта Ленинграда. Именно отсюда в годы блокады отправлялись автобусы по легендарной ледовой трассе, сообщила пресс-служба вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова.

"На фотографиях запечатлены будничные сцены, повествующие о работе ледовой трассы Дороги жизни - вереницы груженых "полуторок" и "захаров", едущих на ощупь по талой воде, палатка для обогрева, очистка трассы от снега трактором "Сталинец", буксировка башни танка КВ на деревянных санях. Эта работа проводилась под непрекращающимся артиллерийским огнем противника, налетами вражеской авиации, с ежеминутным риском для жизни", - говорится в сообщении.

Более 80 лет альбом с фотографиями Зубцова был неизвестен, пока в 2025 году его не обнаружил петербургский коллекционер Андрей Шабанов.

Для всех желающих выставка "Дорога жизни. Потерянный альбом" будет работать до конца февраля 2026 года по предварительной записи.

О Дороге жизни

Дорога жизни - название, которое дали ленинградцы ледовой трассе через Ладожское озеро, начавшей работу 22 ноября 1941 года для поставок продовольствия в осажденный город, перевозки стратегических грузов и эвакуации населения. Она действовала две зимы и была единственной военно-стратегической линией коммуникации блокадного Ленинграда. Летом перевозки через Ладогу этим маршрутом осуществлялись по воде. Дорога представляла собой комплекс наземных и водных инфраструктурных объектов, которые тщательно оборонялись и обеспечивались электричеством, топливом и связью.

По ней подвозили боеприпасы, вооружение, продовольствие, топливо, эвакуировали больных и раненых, а также оборудование с заводов и фабрик. Только за первый сезон работы ледовой трассы в Ленинград было доставлено более 360 тыс. тонн полезных грузов. Из осажденного города вывезли 550 тыс. человек, а также около 3 700 вагонов ценного промышленного оборудования и предметов искусства.