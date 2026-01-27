В Мурманске выделили 3,4 млн рублей на продукты тем, у кого нет электричества

Всего с 24 января было открыто 30 пунктов поддержки населения в разных районах города на базе школ, учреждений культуры, общественных пространств

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 27 января. /ТАСС/. Более 3,4 млн рублей выделила из резервного фонда администрация Мурманска на закупку продуктовых наборов, воды и товаров первой необходимости для мурманчан, которые несколько дней оставались без электричества из-за обрушения опор ЛЭП. Об этом сообщается в постановлении администрации города, размещенном на официальном сайте.

"Выделить из резервного фонда администрации города Мурманска 3,432 млн рублей на приобретение для населения города, попавшего в зону отключения электроэнергии продовольственных товаров, продуктовых наборов, питьевой воды и средств личной гигиены, а также непродовольственных товаров первой необходимости", - говорится в документе.

Всего с 24 января было открыто 30 пунктов поддержки населения в разных районах Мурманска на базе школ, учреждений культуры, общественных пространств, где мурманчане, оставшиеся без света могли прийти зарядить устройства, поесть, получить продуктовые наборы.

Волонтеры акции "Мывместе51", к которой подключились предприниматели, за несколько дней отключения обработали более 500 заявок. Тем северянам, кто по состоянию здоровья не может самостоятельно обратиться в пункты поддержки, продукты привозили на дом. Также адресную помощь получили многодетные семьи и другие категории граждан - всего около 1 тыс. северян.

Ранее в Мурманске и Североморске было восстановлено электроснабжение после нескольких дней его отсутствия из-за обрушения опор ЛЭП. На месте аварии были установлены временные опоры. По оценке региональных властей, полное восстановление может занять до недели.

23 января в Мурманской области произошло обрушение пяти опор ЛЭП, в Мурманске и Североморске стали наблюдаться массовые отключения электроэнергии. В городах ввели ограничения потребления. Следственные органы Мурманской области возбудили уголовное дело о халатности по факту ЧП.