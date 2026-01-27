Киргизия обратилась в ЕАЭС с запросом о медстраховании семей трудовых мигрантов

Киргизская сторона считает, что положения договора о Евразийском экономическом союзе предусматривают оказание медицинской помощи всем гражданам стран - участниц по системе обязательного медицинского страхования в любом государстве, где они находятся

БИШКЕК, 27 января. /ТАСС/. Киргизия обратилась в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с просьбой о толковании вопроса об обязательном медицинском страховании семей трудовых мигрантов. Об этом ТАСС сообщил источник в киргизском Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС).

"Запрос на толкование касается двух статей договора в рамках ЕАЭС, касающихся медицинского страхования трудовых мигрантов и членов их семей", - заявил представитель фонда. По его словам, киргизская сторона полагает, что пункты договора об ЕАЭС подразумевают оказание помощи всем гражданам стран - участниц ЕАЭС по линии обязательного медицинского страхования в государстве, на территории которого находятся представители стран - участниц союза.

"Однако на практике это положение не работает", - отметил представитель фонда. Из-за этого было принято решение обратиться в суд ЕАЭС с просьбой конкретизировать положения ЕАЭС в этом направлении.

Проблему обязательного медстрахования киргизских граждан в РФ озвучил 28 января во время заседания парламента страны глава ФОМС Киргизии Азамат Муканов. По его мнению, полис ОМС в соответствии с договоренностями в рамках ЕАЭС должен выдаваться не только трудовым мигрантам, но и членам их семей, однако на практике это не соблюдается.