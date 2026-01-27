В Печенгском округе Мурманской области восстановили электроснабжение

Сбой зафиксировали на подстанции 150 кВ "Заполярный"

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 27 января. /ТАСС/. Электроснабжение Печенгского округа Мурманской области было восстановлено после кратковременного сбоя. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

"Электроснабжение в Печенгском округе восстановлено", - говорится в сообщении.

Отмечалось, что сбой был зафиксирован на подстанции 150 кВ "Заполярный".

Ранее в Мурманске и Североморске было восстановлено электроснабжение после нескольких дней его отсутствия из-за обрушения опор ЛЭП. На месте аварии были установлены временные опоры. По оценке региональных властей, полное восстановление может занять до недели.

23 января в Мурманской области произошло обрушение пяти опор ЛЭП, в Мурманске и Североморске стали наблюдаться массовые отключения электроэнергии. В городах ввели ограничения потребления. Следственные органы Мурманской области возбудили уголовное дело о халатности по факту ЧП.