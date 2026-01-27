КБР попала в пятерку лучших регионов "зеленого" туристического рейтинга РФ

Рейтинг включает 50 показателей, среди ключевых - развитие инфраструктуры, высокий турпоток, интерес в интернете и принципы устойчивого развития, безопасность и экология

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 27 января. /ТАСС/. Кабардино-Балкарская Республика (КБР) вошла в пятерку лучших регионов "зеленого" рейтинга развития туризма в России, подготовленного аналитическим центром РУДН и туристической платформой "Погнали!", сообщили в Министерстве курортов и туризма КБР.

"В Северо-Кавказском федеральном округе лидерство в рейтинге устойчивого туризма занимает Кабардино-Балкария, демонстрируя относительно высокий индекс за счет развитого социального и экотуризма, а также наличия значительного природно-рекреационного и культурно - исторического потенциала. Второе место в условиях восстановления и модернизации региона у Чеченской Республики. Республика Дагестан, занявшая третью позицию, имеет высокий природно-культурный потенциал и перспективы развития", - отметили в ведомстве со ссылкой на организаторов рейтинга.

Рейтинг включает 50 показателей, среди ключевых - развитие инфраструктуры, высокий турпоток, интерес в интернете и принципы устойчивого развития, безопасность и экология.

В Северо-Кавказском округе Кабардино-Балкария лидирует по устойчивому туризму. Высокий индекс республики обусловлен развитием социального и экотуризма, природными красотами, безопасностью и гостеприимством, отметили в Минкурортов КБР.