Старовойт мог предложить контракт с корпорацией развития по фортификациям

Решение о назначении курской корпорации развития было принято единогласно на заседании оперативного штаба региона, заявил экс-заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 27 января. /ТАСС/. Бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов в ходе судебного заседания заявил, что экс-глава региона Роман Старовойт предложил заключить контракт с АО "Корпорация развития Курской области" на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Предварительно установлено, что Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством корпорации организовали хищение. В частности, один из эпизодов дела связан с растратой денег, перечисленных корпорации по договору подряда на возведение двух взводных опорных пунктов пограничной службы.

"Я думаю, что губернатор Курской области [Роман Старовойт]", - сказал Дедов, отвечая на вопрос, кто предложил заключить государственный контракт с корпорацией развития на строительство фортификаций.

Дедов добавил, что решение о назначении курской корпорации развития было принято единогласно на заседании оперативного штаба региона.

По версии следствия, бывший генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин совместно с подчиненными обеспечил заключение с обществом "КТК сервис" договора подряда на возведение фортификационных сооружений в Курской области. При этом реальную хозяйственную деятельность компания не вела, создавая лишь видимость выполнения работ. В результате, по данным прокуратуры, участники организованной группы похитили более 152 млн рублей.