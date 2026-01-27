В Коми населенный пункт временно остался без света из-за аварии

Проводятся аварийно-восстановительные работы

СЫКТЫВКАР, 27 января. /ТАСС/. Населенный пункт Дутово, который входит в состав городского округа Вуктыл Республики Коми, временно остался без электроснабжения из-за аварии, сообщило главное управление МЧС РФ по региону.

По данным Гидрометцентра Республики Коми, в Вуктыльском районе около 18-20 градусов мороза, снегопад.

"Произошел технологический инцидент по отключению электроснабжения в муниципальном образовании Вуктыл, под отключение попал населенный пункт Дутово. Проводятся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Село Дутово с 2015 года входит в состав городского округа Вуктыл, в нем проживают около 1 тыс. человек.