Патриарх Кирилл заявил о важности создания православных детских садов

Глава РПЦ также считает, что нужно активнее привлекать священнослужителей к воспитательному процессу

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Воспитание в детском возрасте является особо значимым для формирования человека, в силу чего сегодня важно создавать православные детские сады, а также внедрять программы дополнительного образования для знакомства детей с православной культурой. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном пленарном заседании XXХIV Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце.

"Именно воспитание в детских садах, в начальных классах, на мой взгляд, представляется особо важным для формирования достойного будущего нашей страны. Сегодня в этой сфере ведется активная работа. Однако важно не останавливаться на достигнутом и создавать православные детские сады, группы в государственных учреждениях, внедрять программы дополнительного образования, знакомящие детей с православной культурой, а также активнее привлекать священнослужителей к воспитательному процессу для придания ему подлинной духовной глубины", - сказал он.

Патриарх отметил особую восприимчивость детей и назвал особо важным для работающих с детьми священнослужителей умение "помочь детям понять суть православного христианства и одновременно пробудить любовь, симпатию к духовенству, Церкви и вообще ко всему, что связано с православием".