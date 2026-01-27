В МВД предупредили о мошеннической схеме с якобы крупным выигрышем

Для подтверждения своих слов аферисты присылают поддельное уведомление от банковского приложения

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Мошенники, обещая крупный выигрыш, требуют от жертвы совершить перевод на свою карту, якобы для увеличения процента конвертации. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В управлении добавили, что для подтверждения своих слов аферисты присылают поддельное уведомление от банковского приложения.

"Важно понимать, что банки никогда не требуют от клиентов встречных переводов для разблокировки операций. Все комиссии и курсовые разницы проводятся автоматически внутри системы, а не через переводы на карты мошенников", - сказали в управлении.

В киберполиции подчеркнули, что если человека просят совершить перевод (как бы он ни назывался) для получения "выигрыша" или "дохода от инвестиций", то это всегда обман.