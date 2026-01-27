В Калуге более 60 домов осталось без тепла из-за аварии в котельной

Глава города Дмитрий Денисов заявил, что держит ситуацию на личном контроле

КАЛУГА, 27 января. /ТАСС/. Котельная "Ремпутьмаш" в Калуге временно остановлена из-за отключения электроэнергии, в результате 64 дома остались без тепла. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Дмитрий Денисов.

"Еще одна нештатная ситуация в отопительной системе города: котельная завода "Ремпутьмаш" временно остановлена из-за отключения электроэнергии. Специалисты ищут возможности восстановления электроснабжения и перезапуска котельной. Под отключение попали 64 многоквартирных дома. На оперативном штабе проинформировал об этом прокурора Калуги Алексея Василенко", - написал он.

Денисов добавил, что держит ситуацию на личном контроле.

Ранее в Калуге более 50 многоквартирных жилых домов, а также детский сад, общеобразовательная и спортивная школы были отключены от подачи тепла из-за аварии на теплосетях.