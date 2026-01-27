В Москве утвердили план работы комплекса городского хозяйства на 2026 год

Одной из основных задач комплекса является своевременная профилактика, ремонт и модернизация инженерных систем столицы, отметил мэр города Сергей Собянин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Правительство Москвы утвердило план работы комплекса городского хозяйства на текущий год. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Утвердили планы работы комплекса городского хозяйства на текущий год. Среди них: проведение капитального ремонта в жилых домах и замена лифтов; реконструкция объектов образования и здравоохранения, ремонт центров "Мои документы"; продолжение благоустройства ОК "Лужники", обустройство новых круглогодичных спортивных площадок, флагманских лыжных трасс и мест отдыха у воды; ремонт покрытия дорог, внутриквартальных и дворовых проездов; оснащение городских объектов архитектурно-художественной подсветкой; реабилитация прудов; реконструкция линий электропередачи, тепловых, газовых и водопроводных сетей", - написал мэр.

Он уточнил, что одной из основных задач комплекса является своевременная профилактика, ремонт и модернизация инженерных систем Москвы. "В 2024-2025 годах обновили кабельные линии, проложенные в прошлом столетии по дну Москвы-реки. Это повысило надежность электроснабжения центра столицы и расширило возможности для подключения новых потребителей", - добавил Собянин.

Кроме того, в городе активно развивают коммунальную инфраструктуру ТиНАО. Проведена масштабная работа по обновлению объектов водоснабжения и водоотведения, продолжается строительство новой системообразующей сети газораспределения. В Красной Пахре построили и ввели в эксплуатацию высоковольтный питающий центр. Также был открыт новый объединенный диспетчерский пункт ПАО "Россети Московский регион", который централизованно управляет распределительными сетями.

"В 2026-м планируется реконструировать 439,6 км линий электропередачи, 79 км тепловых сетей, 36,5 км кабельных коллекторов, 68,5 км водопроводных, 52,7 км водосточных и 24,9 км канализационных сетей, реконструировать 19,2 км и построить больше 145 км газовых сетей", - анонсировал мэр.