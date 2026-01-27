В ЛНР ущерб от удара ВСУ по фермерскому хозяйству составил более 65 млн рублей

В момент удара украинских войск по сельскохозяйственному предприятию сотрудников на рабочих местах не было

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 27 января. /ТАСС/. Ущерб фермерскому хозяйству в Кременском районе Луганской Народной Республики от удара беспилотников Вооруженных сил Украины оценивается в более чем 65 млн рублей, такие данные привел заместитель главы Кременского муниципального округа Юрий Тютюнник.

Ранее в правительстве ЛНР сообщили, что ВСУ с помощью БПЛА атаковали сельскохозяйственное предприятие в прифронтовой Кременной, выдав это за уничтожение военного склада.

"В результате массированного обстрела со стороны ВСУ беспилотными летательными аппаратами 18 января в 21:30 мск в селе Новокраснянка Кременского муниципального округа на сельскохозяйственном предприятии "Общество с ограниченной ответственностью "АВ Агро" <...> были повреждены складские помещения, ангар и здания мастерской. Пострадала сельскохозяйственная техника. Общий ущерб оценивается в более чем 65 миллионов рублей", - рассказал Тютюнник на видео, размещенном в Telegram-канале "Вести Луганск".

По его словам, в момент удара украинских войск по сельскохозяйственному предприятию сотрудников на рабочих местах не было, обошлось без жертв.