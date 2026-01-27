В Москве провели встречу общественности к 82-й годовщине снятия блокады

В Александровском саду состоялось возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Торжественная встреча общественности с интерактивами и концертом прошла в Театре Моссовета в Москве в честь 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

Участниками мероприятия стали в том числе ветераны Великой Отечественной войны, москвичи, пережившие блокаду Ленинграда, участники СВО, кадеты, руководители ветеранских организаций столицы.

"Дорогие товарищи, сердечно поздравляю вас с 82-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 27 января 1944 года была перевернута одна из самых страшных страниц летописи священной войны. Блокада Ленинграда стала трагедией миллионов людей и в то же время символом несгибаемой силы духа, героизма и сплоченности, из которых складывались несокрушимость народа и Великая Победа. Проходят годы, десятилетия, а подвиг защитников и жителей осажденного города остается историей, которую невозможно забыть, которая живет не только в фильмах, книгах, документах и музейных экспозициях, она живет в наших сердцах, и эту память мы передаем из поколения в поколение", - зачитали со сцены приветственные слова мэра Москвы Сергея Собянина.

Мэр пожелал пережившим блокаду и их родным и близким бодрости духа, благополучия, здоровья и долгих лет жизни.

В зале почтили память павших минутой молчания. Кроме того, в Александровском саду 27 января состоялось возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата, стеле городам воинской славы, памятному знаку "Ленинград - город-герой".

Памятные мероприятия в столице прошли при участии регионального отделения Российского военно-исторического общества.