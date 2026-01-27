В Брянске в поисках провалившихся под лед детей за сутки проверили 5 тыс. кв. м

Редакция сайта ТАСС

БРЯНСК, 27 января. /ТАСС/. Спасатели за сутки обследовали 5 тыс. кв. м. акватории реки Десна в поисках провалившихся под лед детей в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

"Масштабные поиски детей на Десне продолжаются уже восемь дней. Сегодня было обследовано 5 тыс. квадратных метров акватории, пробурено 7 майн и 2 200 лунок", - написали там.

Поиски ведутся до наступления сумерек и координируются оперативным штабом.

20 января в единую дежурно-диспетчерскую службу поступила информация: очевидец видел, как под лед провалились двое несовершеннолетних. Немедленно на место происшествие выехали спасатели. Отмечается, что на месте трагедии сильное течение, которое может затянуть упавшего в воду человека под лед.