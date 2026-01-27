В ДНР сократили дефицит воды на 14,5 тыс. куб. м в сутки

Это стало возможным за счет скважин и замены сетей

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 27 января. /ТАСС/. Дефицит воды в ДНР за год сократили на 14,5 тыс. куб. м в сутки при подаче около 400 тыс. куб. м, сообщил ТАСС министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Владимир Дубовка.

"В ДНР за прошлый год заменили почти 170 км сетей водоснабжения, что позволило сократить потери воды до 8,1 тыс. кубометров в сутки. Для увеличения объемов воды для теплоснабжения к котельным проложили водоводы от пяти альтернативных поверхностных источников, пробурили 161 скважину. Эти меры помогли сократить дефицит воды еще на 6,4 тыс. кубометров в сутки", - сказал Дубовка.

Он добавил, что сохранить воду для потребителей помогает активное устранение прорывов. За прошлый год число аварий на сетях водоснабжения уменьшилось в 2,5 раза по сравнению с 2024 годом. Этого удалось добиться в том числе за счет увеличения числа ремонтных бригад при содействии федерального центра и регионов-шефов. Всего сегодня на республику подается около 400 тыс. куб. м воды в сутки.

14 января президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину подготовить предложения по решению проблемы с водоснабжением ДНР. Республика получает не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. С 18 июля 2025 года в ряде городов введена подача воды по графику. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса.