Роспотребнадзор направил запрос в Таиланд из-за сообщений о вирусе Коксаки

Аналогичный запрос о предоставлении информации отправлен в Ассоциацию туроператоров России

Здание Роспотребнадзора © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Таиланда и АТОР после сообщений о заразившихся вирусом Коксаки в отеле Таиланда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с появлением в СМИ сведений о том, что у нескольких российских туристов во время отдыха в одном из отелей в курортном городе Кхао-Лак появились симптомы вируса Коксаки, Роспотребнадзор направил в Министерство здравоохранения Таиланда запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что запрос направлен в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области санитарно эпидемиологического благополучия. Аналогичный официальный запрос о предоставлении информации отправлен в Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры профилактики энтеровирусных инфекций: тщательно мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест, пить только бутилированную или кипяченую воду, не глотать воду из бассейна, мыть фрукты и овощи бутилированной или кипяченой водой, избегать купания в бассейнах с сомнительными гигиеническими условиями, избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторных или кишечных инфекций. В случае ухудшения самочувствия или появления таких симптомов, как температура, кашель, насморк, боль в горле, сыпь, головная боль, жидкий стул, в том числе после возвращения из курортных стран, необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.