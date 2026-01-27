В ЛНР вблизи линии боевого соприкосновения в 2025 году уничтожили 182 дрона

БПЛА были уничтожены сотрудниками МВД

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 27 января. /ТАСС/. Порядка 182 беспилотников вблизи линии боевого соприкосновения уничтожили сотрудники МВД России по ЛНР в 2025 году. Об этом в ходе заседания расширенной коллегии сообщил руководитель ведомства Алексей Кампф.

"На территориях, граничащих с линией боевого соприкосновения, успешно применялись средства комплексного противодействия вражеским БПЛА. В результате полицейскими уничтожено 182 дрона", - сказал он.