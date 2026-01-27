РВИО: встреча Путина и Трампа в Анкоридже вошла в новые учебники по истории

Речь идет о третьем издании учебников по истории России и всеобщей истории

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже вошла в подготовленное Российским военно-историческим обществом (РВИО) третье издание учебников по истории России и всеобщей истории. Об этом рассказал член центрального совета РВИО, ответственный секретарь гослинейки учебников истории Владислав Кононов.

"В этом году выйдет уже третье издание учебников для 10-11 классов по всеобщей истории и истории России. Второе выходило в 2024 году. Чем отличается третье издание от предыдущих? Во-первых, так называемой конъюнктурной правкой: мы продлили описание событий до Анкориджа и во всеобщей истории, и в истории России", - рассказал он на конференции РВИО "О совершенствовании преподавания истории в школе".

15 августа прошлого года на военной базе на Аляске состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. Как заявил президент РФ на пресс-конференции, ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов саммита.