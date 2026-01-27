Роскомнадзор ограничил доступ к аниме-сайту Shikimori

На сайте представлены новости, обзоры, заметки о Японии, аниме, манге, кино и игровой индустрии

МОСКВА, 27 января./ТАСС/. Доступ к сайту shikimori.one ограничен на территории РФ, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете.

"Доступ ограничивается к сайту shikimori.one", - говорится в реестре.

Shikimori - русскоязычная энциклопедия аниме, манги и ранобэ. На сайте представлены новости, обзоры, заметки о Японии, аниме, манге, кино и игровой индустрии.

В новость внесены изменения (20:07 мск) - передается с исправлением в цитате, меняется формулировка в заголовке, верно - ограничил доступ.