В Чувашии в память о блокадниках показали инсценировку суда по делу о геноциде

Целью представления было показать "правовые и человеческие аспекты трагедии, пережитой советским народом"

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 27 января. /ТАСС/. Инсценировка судебного заседания по делу об установлении факта геноцида в отношении народов Советского Союза представлена в Чувашии в ходе мероприятий в честь 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Воссоздана модель трибунала, сообщил на мероприятии министр образования республики Дмитрий Захаров.

"[Представлена] модель трибунала [о геноциде в отношении народов Советского Союза]. <…> Мы увидели <…> преступления <…> на оккупированных территориях Советского Союза [в годы Великой Отечественной войны]. <…> И проект "Без срока давности", который реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина, <…> говорит о том, что у преступлений против человечества нет срока давности", - отметил Захаров.

Студенты Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова представили инсценировку прошлогоднего судебного заседания по делу об установлении факта геноцида в Новгородской области. "[Это гражданское] дело по заявлению прокурора Новгородской области, действующего в интересах Российской Федерации и <…> потомков мирных жителей, погибших <…> от преступных действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников. <…> О признании установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных в период Великой Отечественной войны", - говорилось в инсценировке.

Было отмечено, что цель представленной модели - показать "правовые и человеческие аспекты трагедии, пережитой советским народом". Также был показан фрагмент спектакля "Дети блокадного Ленинграда", в котором сыграли ученики Янгорчинской школы Вурнарского округа. "Мы живо пропустили все эти строки через себя, соучаствовали в тех днях, когда Ленинград боролся за свое существование", - сообщил Захаров.

В 2026 году отмечается 82-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая продолжалась 872 дня. В 2022 году Санкт-Петербургский городской суд, рассматривая дело о признании фактов блокады, квалифицировал действия нацистской Германии и ее пособников как военное преступление, преступление против человечности и геноцид. В 2025 году Новгородский областной суд признал геноцидом и военными преступлениями действия немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны на территории региона. Судебное решение стало завершающим в ряде процессов, прошедших в российских регионах, по признанию нацистского геноцида в отношении советских граждан.