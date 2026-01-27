Пасечник: МВД по ЛНР расследовало порядка 4,5 тыс. уголовных дел за 2025 год

Предотвращено порядка 900 киберпреступлений, сообщил глава региона

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 27 января. /ТАСС/. Министерство внутренних дел России по Луганской Народной Республике в 2025 году расследовало 4,5 тысячи уголовных дел и предотвратило порядка 900 киберпреступлений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Леонид Пасечник по итогам заседания коллегии ведомства.

"В прошлом году правоохранители республики расследовали 4,5 тысячи уголовных дел по различным криминальным посягательствам, предотвратили порядка 900 киберпреступлений. В сфере борьбы с наркотиками привлекли к ответственности виновных в совершении 400 преступлений, изъяв из оборота 160 килограммов запрещенных веществ", - написал он.

По информации главы региона свыше 17 тыс. сотрудников полиции в прошедшем году участвовали в обеспечении общественного порядка в регионе. Также по итогам коллегии наиболее отличившимся сотрудникам МВД были вручены государственные награды.