В ЛНР с 2022 года погибли 38 сотрудников полиции

Их подвиг служит ярким примером самоотверженности и мужества, подчеркнул министр внутренних дел РФ по Луганской Народной Республике Алексей Кампф

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 27 января. /ТАСС/. Министр внутренних дел РФ по Луганской Народной Республике Алексей Кампф сообщил, что с 2022 года на территории региона погибли 38 сотрудников полиции. Об этом он заявил в ходе заседания расширенной коллегии ведомства.

"С начала специальной военной операции на территории ЛНР погибли 38 полицейских", - сказал он.

Министр отметил, что их подвиг служит ярким примером самоотверженности и мужества, а светлая память о них будет жить вечно. В завершение речи собравшиеся почтили память погибших коллег минутой молчания.