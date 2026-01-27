Добровольцы, защищающие границу, получат статус ветерана боевых действий

В документе ранее указывалось, что статус ветерана выдается тем, кто принимал участие в выполнении задач на территориях Украины, ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей

Редакция сайта ТАСС

© Виталий Невар/ ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Добровольцы, содействующие Росгвардии в отражении провокаций и вооруженных вторжений на границе, получат статус ветерана боевых действий. Это следует из постановления правительства РФ, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

В правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий добровольцам, содействующим выполнению задач Росгвардии, вносятся изменения. Ранее в документе указывалось, что статус ветерана выдается тем, кто принимал участие в выполнении задач на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей.

Теперь право на получение ветерана боевых действий распространяется на добровольцев, которые участвовали в "отражении вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе РФ и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО", говорится в документе.