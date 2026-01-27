На улицах Нальчика прочитали стихи в честь годовщины снятия блокады Ленинграда

Акции и концерты собрали около 3 тыс. горожан

Редакция сайта ТАСС

© Нуржан Кубадиева/ ТАСС

НАЛЬЧИК, 27 января. /ТАСС/. Жители Нальчика на улицах города прочитали стихи в честь 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда, исполнили патриотические песни, возложили цветы к мемориалу "Нальчик - город воинской славы". Акции и концерты собрали около 3 тыс. горожан, передает корреспондент ТАСС.

В начале местные жители возложили цветы к мемориалу "Нальчик - город воинской славы", а затем присоединились к всероссийской акции "Блокадный хлеб". Активисты раздавали участникам символический паек - "блокадный хлеб".

"125 граммов черного хлеба! Всего лишь 125! Сейчас нам даже представить сложно, но сколько жизней в Ленинграде спас этот маленький кусочек. Такие страницы никогда нельзя забывать", - поделилась с корреспондентом ТАСС жительница Нальчика.

Акция прошла перед Домом молодежи в Нальчике. Там волонтеры организовали тематические точки, где местные жители смогли больше узнать об истории этой важной для страны даты, читали стихи о Ленинграде и исполняли патриотические песни.

"Ленинградцы пережили тяжелейшие испытания - гибель родных и близких, голод, холод, постоянные бомбардировки и артобстрелы, которые могли продолжаться больше десяти часов. Беспрецедентный массовый героизм солдат и офицеров Красной армии, жителей легендарного города - отдельная глава в летописи Великой Отечественной войны. Мужество военнослужащих и доблестный труд жителей города на заводах и в госпиталях, невероятная стойкость и воля этих людей позволили разорвать смертельное кольцо блокады, заставить врага отступать", - сказал в своем обращении глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.