Псковская область нарастила строительство ФАПов более чем на 30% в 2025 году

Общий объем финансирования строительства составил 213,9 млн рублей

ПСКОВ, 27 января. /ТАСС/. Власти Псковской области в 2025 году на 30% нарастили темпы строительства модульных медучреждений и привлечения врачей в первичное звено в рамках региональной программы модернизации здравоохранения. Об этом ТАСС сообщила министр здравоохранения региона Марина Гаращенко.

"В 2025 году в области было возведено 37 модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и три врачебные амбулатории. Общий объем финансирования строительства составил 213,9 млн рублей. Годом ранее, в 2024 году, было построено 27 модульных ФАПов и одна врачебная амбулатория на сумму 124,9 млн рублей", - сообщила Гаращенко.

По ее словам, в 2026 году запланировано строительство 21 нового модульного ФАПа в сельских населенных пунктах семи муниципальных образований области. Сумма финансирования составит 139,8 млн рублей. В список вошли населенные пункты в Островском, Порховском, Пустошкинском, Пыталовском, Невельском, Новосокольническом и Дновском округах.

Она также отметила, что в регионе увеличился кадровый потенциал первичного звена здравоохранения. В 2025 году в государственные медицинские организации области трудоустроены 92 врача, что на 3 специалиста больше, чем в 2024 году. При этом в первичное звено в участковую службу в 2025 году привлечено 32 врача. Этот показатель на 12 специалистов превышает результат 2024 года.

"Наиболее эффективными мерами поддержки кадров министр назвала обеспечение жильем. В их числе предоставление служебного жилья с возможностью последующей приватизации после 7 лет работы, ежемесячные компенсации за коммерческий наем, а также программа "льготная ипотека" с единовременной выплатой до 30% стоимости жилья", - отметила Гаращенко.

Кроме того, в области действует комплекс единовременных "подъемных" выплат при первом трудоустройстве. С 1 января 2025 года возраст получателей таких выплат для врачей увеличен с 50 до 55 лет, для среднего медицинского персонала - с 45 до 50 лет. Также повышен размер выплат для врачей и фельдшеров скорой медицинской помощи - до 300 тыс. рублей. В рамках федеральной программы "Земский доктор/ Земский фельдшер" в 2025 году в сельские населенные пункты, рабочие поселки и малые города привлечено 39 медицинских работников, из которых 23 врача и 16 специалистов среднего звена.

Для медицинских работников дефицитных специальностей в городах с населением свыше 50 тыс. человек установлены отдельные единовременные выплаты: один миллион рублей врачам и 500 тыс. рублей среднему медицинскому персоналу. В 2025 году такие выплаты получили пять специалистов. В 2026 году возрастной порог для получения этих выплат будет повышен для врачей до 60 лет, для среднего медперсонала - до 55 лет.