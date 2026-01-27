В правила просветительской деятельности внесли запрет на нее для иноагентов

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Правительство РФ внесло изменения в правила просветительской деятельности, запретив заниматься ей иноагентам, постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Тем самым кабмин привел правила в соответствие с федеральным законом о деятельности иноагентов и с законом "Об образовании".

"Просветительская деятельность не может осуществляться иностранными агентами", - сказано в документе.

В сентябре 2025 года начал действовать закон, который установил для иностранных агентов полный запрет на участие в просветительской и образовательной деятельности в России. Так, лицензия на образовательную работу сразу прекращает свое действие, если ее обладатель получил статус иноагента.