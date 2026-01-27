В Мурманской области сняли режим ЧС

В Мурманске и Североморске восстановили электроснабжение

МУРМАНСК, 27 января. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации снят в Мурманской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Андрей Чибис.

"Режим чрезвычайной ситуации снят, продолжаем работу в режиме повышенной готовности до полного окончания работ по установке и введению в строй постоянных опор", - написал губернатор.

В Мурманске и Североморске электроснабжение восстановлено. По словам Чибиса, осталась точечная донастройка, диспетчерская служба работает в усиленном режиме, по возникающим вопросам можно обратиться на Единую региональную горячую линию ЖКХ.

Полностью подключение уличного освещения в Мурманске и Североморске завершится в среду. Часть учреждений образования продолжит работу в дистанционном формате, это связано с необходимостью дополнительной подготовки к учебному процессу. Работа общественного транспорта также возвращается в штатный режим, по обычным маршрутам.

Продолжаются работы по установке основных опор, четыре уже доставлены вертолетом и вездеходом. Еще одну привезут 28 января.

"Выражаю огромную благодарность энергетикам, рабочим управляющих компаний и ЖКХ, ресурсоснабжающим организациям, диспетчерам горячей линии, сотрудникам МЧС, Северному Флоту, 80-й отдельной арктической мотострелковой бригаде, а также частным компаниям за труд и работу на благо наших северян", - добавил Чибис.