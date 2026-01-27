В очереди перед Крымским мостом находятся более 400 машин
Редакция сайта ТАСС
19:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Более 400 машин находятся в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи и Тамани после более чем трехчасового перекрытия движения по мосту, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 217 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 195 транспортных средств", - говорится в сообщении по данным на 21:47 мск.
Время ожидания с обеих сторон составляет около часа.
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостанавливали с 18:24 до 21:43 мск 27 января.