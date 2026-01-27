В Свердловской области в котельной "Уральская" ремонт завершат 30 января

До окончания ремонта занятия в школе будут проходить в дистанционном формате

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Капитальный ремонт котельной "Уральская" в Кушве Свердловской области планируют завершить к 30 января. Об этом сообщил глава города Михаил Слепухин.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Кушве произошел четвертый с начала года сбой в работе системы отопления: без тепла остались жилые дома, школа №10 и детский сад. 11 января более 10 тыс. человек остались без тепла из-за аварии на котельной "Рудничная". А позднее, 23 января, когда в регионе было до минус 32 градусов, после сбоя на "Блочной" и "Квартальной" отопление пропало в 20 многоквартирных домах и 11 домовладениях. По прогнозам синоптиков, в ночь на 28 января на территории области ожидается температура от минус 17 до минус 22 градусов.

"Начался капитальный ремонт котла в котельной "Уральская". Работы планируется завершить до 30 января. <...> Бригада работает практически круглосуточно. Делается все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить нормальное теплоснабжение в домах", - написал Слепухин.

Он добавил, что занятия в школе будут проходить в дистанционном формате до окончания ремонта. Закрытие детского сада не планируется. Ведется мониторинг температуры в многоквартирных домах, подключенных к котельной.

Ранее Слепухин сообщал о восстановлении работы котельных "Блочная" и "Квартальная".