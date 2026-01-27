В Москве интенсивность снегопада может снизиться к утру

Температура воздуха ожидается на уровне 7-9 градусов ниже нуля в столице и от минус 7 до минус 12 градусов в Подмосковье

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Интенсивность снегопада, обрушившегося на Москву и Подмосковье накануне вечером, может снизиться к утру. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"Ожидается, что после 06:00 мск интенсивность снегопада снизится, ориентировочно, до полудня", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что за этот период снежный покров в городе может подрасти на 2 см, тогда как за три часа - с 03:00 до 06:00 мск - прогнозируется выпадение до 3 см снега. "В общей сложности этим вечером, а также грядущей ночью и утром в столице может выпасть от 6 до 9 мм осадков, а прирост снега составить до 11 см", - подчеркнули синоптики.

Температура воздуха при этом ожидается на уровне 7-9 градусов ниже нуля в столице и от минус 7 до минус 12 градусов в Подмосковье. Днем 28 января метеорологи ожидают, что столбики термометров покажут 5-7 градусов ниже нуля в Москве и от минус 5 до минус 10 градусов - по области. Ветер прогнозируется восточной четверти со скоростью 3-8 м/ с, на дорогах возможно образование гололедицы.

О снегопаде

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что снегопад с разной интенсивностью продолжится как минимум до 29 января. При этом только за предыдущую ночь осадки в столице уже смогли побить суточный рекорд 27 января: на главной городской метеостанции, расположенной на ВДНХ, выпало 11 мм осадков. "Это выше теперь уже прежнего рекорда суточной суммы для 27 января - 10,6 мм, зафиксированных в 1995 году", - замечал собеседник агентства.

До 12:00 мск четверга, 29 января, на территории Москвы действует оранжевый погодный уровень, символизирующий на прогностических картах опасные метеорологические условия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. В Московской области до 21:00 мск четверга объявлен желтый уровень, предупреждающий о потенциальной опасности погоды.