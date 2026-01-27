В Махачкале из-за нарушений на подстанциях часть жителей осталась без света

Для восстановления электроснабжения на месте работают специалисты городских служб

МАХАЧКАЛА, 27 января. /ТАСС/. Жители некоторых районов города Махачкалы остались без электроснабжения из-за нарушений на подстанциях 110 кВ, сообщается в Telegram-канале единого контакт-центра "Дагэнерго".

"В связи с технологическим нарушением на подстанции 110 кВ "ГПП" в Махачкале ограничено электроснабжение на силовом трансформаторе Т-1. <...> на ПС "Ленинкент" Фидер №3 ограничено электроснабжение потребителей в 4 МКР пгт Ленинкент и частично в МКР Ватан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте для восстановления электроснабжения работают специалисты городских служб. Ориентировочные сроки завершения работ пока не называются из-за сложности работ.