Шмыгаль: в Киеве без света остаются 710 тыс. потребителей

Министр энергетики Украины сообщил, что энергосистема повреждена неравномерно, поэтому сроки ее восстановления могут отличаться в разных энергоузлах

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Число обесточенных потребителей в Киеве составляет 710 тыс. Об этом сообщил первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

"Без электроэнергии в Киеве сейчас 710 тыс. потребителей", - написал он в своем Telegram-канале.

Пока Киев не удается вывести на прогнозируемые графики отключений электроэнергии. Однако Шмыгаль предупредил, что "энергосистема повреждена неравномерно", поэтому после ее восстановления графики могут существенно отличаться в разных энергоузлах.

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области наблюдаются с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов энергетики в столичном регионе. 9 января мэр города Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления. 13 января Кличко сообщил, что ситуация с электроснабжением в городе ухудшилась, дефицит ощущается даже для обеспечения потребностей критической инфраструктуры. По его словам, в Киеве впервые с февраля 2022 года сложилась настолько сложная ситуация в энергетической сфере. 20 января в Киеве произошла новая серия взрывов. После этого в столице начались новые перебои с электро-, тепло- и водоснабжением.