Из-за закрытия аэропорта Вильнюса с проблемами столкнулись 700 пассажиров

Аэропорт был закрыт в связи замеченными в зоне его безопасности метеорологическими зондами

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 27 января. /ТАСС/. Около 700 пассажиров пяти авиарейсов столкнулись с проблемами из-за закрытия Вильнюсского международного аэропорта, которое продолжалось в течение примерно полутора часов. Об этом сообщил национальный центр по управлению кризисами.

"Аэропорт был закрыт во вторник вечером в связи замеченными в зоне его безопасности метеорологическими зондами. Пять рейсов, которые должны были приземлиться в Вильнюсе с примерно 700 пассажирами на борту, были направлены в Каунас и Ригу", - говорится в сообщении.