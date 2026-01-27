В Киевской области из-за блэкаута ограничат уличное освещение

Также в городах региона в домах отключат часть лифтов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Уличное освещение ограничат в городах Киевской области по причине длительных аварийных отключений электричества. Об этом заявил глава областной госадминистрации Николай Калашник.

"Общины должны принять ряд кризисных решений: ограничить освещение улиц, общественных мест в зданиях, а в подъездах с несколькими лифтами оставить в работе один. Освещение и реклама сегодня недопустимы. По подсчетам энергетиков, такие меры позволяют сэкономить десятки мегаватт электроэнергии. Мы должны меньше потреблять и больше генерировать, чтобы дать больше света в каждый дом", - написал Калашник в Telegram-канале по итогам совещания с главами районов.

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области наблюдаются с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов энергетики в столичном регионе. 9 января мэр города Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления. 13 января Кличко сообщил, что ситуация с электроснабжением в городе ухудшилась, дефицит ощущается даже для обеспечения потребностей критической инфраструктуры. По его словам, в Киеве впервые с февраля 2022 года сложилась настолько сложная ситуация в энергетической сфере. 20 января в Киеве произошла новая серия взрывов. После этого в столице начались новые перебои с электро-, тепло- и водоснабжением.