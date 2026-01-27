Каспийский колледж машиностроения перейдет в федеральную собственность

Учредителем учебного заведения станет Росморречфлот

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 28 января. /ТАСС/. Колледж машиностроения и сервиса имени Орджоникидзе в дагестанском Каспийске станет федеральным имуществом. Такое распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

"Принять в федеральную собственность находящееся в собственности Республики Дагестан государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан "Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Из распоряжения следует, что учредителем учебного заведения станет Росморречфлот, а его финансирование будет осуществляться из госбюджета в рамках программы "Развитие образования".

Передачу имущественного комплекса колледжа поручено завершить до 1 сентября 2026 года.