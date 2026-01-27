МВД России и Минпросвещения будут передавать друг другу данные о детях мигрантов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Минпросвещения РФ и МВД России будут регулярно обмениваться данными о несовершеннолетних иностранных гражданах, обучающихся в российских школах и колледжах. Это следует из соответствующего закона, который вступает в силу с 28 января.

Так, МВД России будет информировать органы управления образованием о постановке на миграционный учет и снятии с учета детей-иностранцев, что позволит оперативно определять потребность в их устройстве на обучение. В свою очередь Минпросвещения РФ будет передавать в МВД сведения о подаче заявлений на зачисление в школу или колледж, результаты тестирования на знание русского языка, а также факты зачисления или отчисления учащегося.

Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, система автоматического обмена информацией о детях-иностранцах и их семьях между органами управления образованием и МВД повысят прозрачность и эффективность учета и контроля за иностранными гражданами, проживающими в России. По его словам, механизм позволит оперативнее отслеживать законность нахождения ребенка и его родителей в стране.

Со своей стороны официальный представитель МВД РФ Ирина Волк также отметила, что нововведение направлено на контроль за пребыванием в России несовершеннолетних иностранных граждан. При этом, по ее словам, межведомственное взаимодействие будет осуществляться на базе информационного ресурса МВД России, а в дальнейшем эти сведения будут включены в цифровой профиль иностранного гражданина.

В РФ в сравнении с началом 2025 года количество несовершеннолетних иностранных граждан сократилось почти на 25%. В отношении иностранцев, допустивших грубое нарушение обязанности по обеспечению законности пребывания (проживания) детей в России и возможности получения ими основного общего образования, может быть принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в стране.