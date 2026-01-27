Эксперт Климов: консультация психолога для беременных будет проводиться дважды

Главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству отметил, что такая мера позволит обеспечить социальную и психологическую адаптацию будущих матерей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Психологическая консультация в течение беременности теперь назначена для будущих матерей два раза. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Владимир Климов.

"Важным изменением, внесенным в новый порядок, является проведение консультации беременной психологом дважды на протяжении беременности. Это важное дополнение, позволяющее обеспечить социальную и психологическую адаптацию беременной, предоставить информацию о наиболее важных аспектах течения физиологической беременности, своевременно и полноценно решить возникающие проблемы и полноценно подготовить женщину к предстоящим родам. А также обеспечить комфортное психологическое состояние, семейно-ориентированный принцип ведения родов и партнерские подходы к ведению родоразрешения", - сказал он.

Ранее Минздрав России утвердил новый порядок оказания медицинской помощи по профилю "Акушерство и гинекология". Все изменения нового порядка направлены на повышение качества и безопасности оказания медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам.