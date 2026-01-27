В ГД предложили упростить процедуру регистрации тюнинга автомобилей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Депутаты думской фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Ярослав Самылин и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направили письмо министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением упростить процедуру согласования изменений в конструкции автомобилей. Письмо есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что сейчас автовладельцы, желающие легально внести изменения в конструкцию своего транспортного средства, сталкиваются со сложной и многоступенчатой процедурой оформления. По словам парламентариев, бюрократические трудности, длительные сроки и высокая стоимость вынуждают многих граждан отказаться от официальной регистрации тюнинга, фактически загоняя эту сферу в серую зону.

"Считаем целесообразным рассмотреть вопрос о подготовке изменений в нормативные акты, направленных на упрощение порядка оформления любых изменений конструкции транспортных средств. Например, пересмотреть и оптимизировать сами этапы регистрации изменений, исключив необходимость согласования косметических изменений, не влияющих на безопасность, переведя указанную процедуру на уведомительный порядок", - указано в тексте письма.

Авторы запроса считают, что реализация указанных мер уменьшит нагрузку на сотрудников ГИБДД, снизит серый рынок тюнинга и положительно скажется на качестве работ и безопасности на дорогах.