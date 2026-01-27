Глава ВОЗ в РФ: организация признает потенциал "Оземпика" в лечении ожирения

Батыр Бердыклычев также предупредил о рисках от препарата

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признает потенциал "Оземпика" и его аналогов как важной части лечения ожирения, однако предупреждает о рисках. Об этом заявил в интервью ТАСС глава офиса ВОЗ в России Батыр Бердыклычев.

Бердыклычев отметил, что в декабре 2025 года ВОЗ выпустила свое первое глобальное руководство по применению препаратов класса глюкагоноподобного пептида-1 для лечения ожирения, среди которых семаглутид, известный под торговым названием "Оземпик". "ВОЗ признает потенциал этих препаратов как важной части медикаментозного лечения ожирения. Однако важно понимать, что ожирение само по себе - это сложное хроническое заболевание, и данный класс медикаментозных препаратов не сможет решить проблему ожирения, которая приобрела действительно глобальный масштаб на сегодняшний день. Для этого требуется комплексный подход, включающий меры на уровне всего общества: это профилактика, это изменение образа жизни, правильное питание, регулярная физическая активность и, конечно, профессиональная специализированная медицинская помощь", - подчеркнул он.

По словам Бердыклычева, ВОЗ дает условную рекомендацию использовать препараты глюкагоноподобного пептида-1 для взрослых с ожирением. "Ожирением мы считаем, когда индекс массы тела достигает 30 и выше единиц, за исключением беременных женщин, в рамках комплексной терапии. Почему эта рекомендация условна? Потому что пока еще есть вопросы в долгосрочной безопасности и эффективности этих препаратов, а также существует проблема с их высокой стоимостью и ограниченной доступностью в разных странах", - пояснил собеседник агентства.

Он также предупредил о рисках появления фальсифицированных и некачественных препаратов в связи с повышенным вниманием к этому вопросу и отметил, что данные лекарства должны назначаться только квалифицированными врачами и отпускаться через регулируемые каналы, чтобы обеспечить безопасность пациентов.

"В заключение могу сказать, что в целом препараты глюкагоноподобного пептида-1, мы их вкратце называем ГПП-1, такие как лираглутид, семаглутид и тирзепатид, помогают контролировать уровень сахара в крови, способствуют снижению веса и уменьшают риски серьезных осложнений пациентов с ожирением и диабетом второго типа. Но опять же важно подчеркнуть, что их применение должно быть частью комплексного продуманного подхода к лечению", - заключил глава офиса ВОЗ в РФ.

