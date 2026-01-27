ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Сенатор Гибатдинов выступил против отчисления из школ за "неуд" по поведению

По словам члена комитета Совфеда по культуре, науке и образованию, то, что ребенок срывает уроки и конфликтует, свидетельствует о необходимости оказания ему психологической помощи
21:32

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Школы не должны становиться фильтром по отсеву детей за плохое поведение и по каким-либо другим критериям. Такое мнение выразил ТАСС член комитета Совфеда по культуре, науке и образованию, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов.

"Школа не должна становиться фильтром по отсеву "удобных" и "неудобных" детей. Если ребенок хулиганит, срывает уроки, конфликтует - это сигнал о проблеме, который значит, что ему не хватает внимания, психологической помощи, индивидуальной работы, интересных образовательных и внеучебных программ", - заявил Гибатдинов.

Он отметил, что если посмотреть на ситуацию реально, отчисление ребенка из школы - это "фактически отказ государства от ответственности за конкретного человека, за будущее страны". По его словам, ребенок, которого вытолкнут из системы образования, потеряет доступ к знаниям и социальным ориентирам, реализации, и в итоге пойдет не в школу, а на улицы.

"Говорить об отчислениях просто. Сложнее инвестировать в школьных психологов, социальных педагогов, в кружки, секции, наставничество, в службы ПДН, в нормальные условия труда для учителей, чтобы у них были ресурсы заниматься воспитанием, а не только "отчитываться по дисциплине". Необходимо искать способы помочь детям найти свой путь, а не выталкивать их за борт", - уверен сенатор.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев по итогам заседания рабочей группы СПЧ по образованию заявлял, что школы должны получить механизм отчисления учеников за неудовлетворительную оценку по поведению, если она не исправлена. 

