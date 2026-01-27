Sky: Мотин отверг обвинения по делу о столкновении судов у побережья Британии

Капитан контейнеровоза Solong также заявил, что не знал о нахождении в передней части сухогруза одного из членов экипажа, который при столкновении выпал за борт

ЛОНДОН, 28 января. /ТАСС/. Капитан контейнеровоза Solong, российский моряк Владимир Мотин отверг обвинения в непредумышленном убийстве, причиной которого стало столкновение двух судов в Северном море в 2025 году. Об этом сообщил телеканал Sky News по итогам очередного дня слушаний в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли.

Отвечая на вопросы представителя обвинения адвоката Тома Литтла, Мотин отверг утверждения о том, что он невнимательно следил за происходящим вокруг, не использовал все имеющиеся средства для оценки риска столкновения, не задействовал радиолокационное оборудование и не оставил достаточно времени для предотвращения инцидента. Он также заявил, что не знал о нахождении в передней части сухогруза одного из членов экипажа, который при столкновении выпал за борт.

При этом 59-летний Мотин признал, что совершил ошибку при попытке переключения из режима автопилота на ручное управление. По его словам, он вовремя не осознал, что судно по-прежнему идет на автопилоте.

10 марта 2025 года контейнеровоз Solong под флагом Португалии столкнулся в Северном море у берегов Англии со стоявшим на якоре танкером Stena Immaculate под флагом США. В результате разлома грузового танка часть авиационного топлива, которое перевозил танкер, вылилась в море. На Stena Immaculate произошли взрывы, после чего оба судна загорелись. Среди членов экипажа контейнеровоза было пять россиян, включая капитана. Никто из них не пострадал. Один из моряков с Solong, филиппинец Марк Анджело Перния, пропал без вести, его поиски были прекращены в первый же день, он считается погибшим. Все остальные члены экипажей обоих судов были эвакуированы.

В результате инцидента был задержан Мотин. Ему предъявили обвинение в преступной халатности, которая повлекла за собой гибель человека. Он является единственным обвиняемым по этому делу.

3 апреля британское бюро по расследованию происшествий на море опубликовало предварительный доклад по следам инцидента. В нем говорилось, что нехватка несущих вахту моряков и неблагоприятные погодные условия могли стать причиной столкновения контейнеровоза Solong с танкером Stena Immaculate.