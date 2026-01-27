Семья Шатунова оценивает общий ущерб по делу продюсера Разина в 1 млрд рублей

Ущерб ранее оценили в 500 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

Юрий Шатунов © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Семья умершего в 2022 году солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова полагает, что общий размер ущерба по уголовному делу в отношении продюсера Андрея Разина из-за второго эпизода мошенничества, связанного с фальсификацией договора с певцом, может вырасти с 500 млн рублей до 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в окружении семьи Шатунова.

Разин заочно обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова, материальный ущерб по этому эпизоду пока составляет около 500 млн рублей, но эта сумма неокончательная и может измениться к концу следствия. "По нашей скромной оценке, ущерб по уголовному делу Андрея Разина из-за появления в нем второго эпизода мошенничества в особо крупном размере, который непосредственно связан с Юрой Шатуновым, может увеличиться в два раза и составить около 1 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

Изначально дело было возбуждено в 2021 году по факту присвоения денежных средств, которые должны были быть лицензионным вознаграждением Кузнецова за исполнение песен "Ласкового мая". Вдова поэта признана по уголовному делу потерпевшей. По данным следствия, продюсер долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денежных средств в качестве правообладателя музыкальных произведений. Позднее в материалах дела появился эпизод мошенничества при фальсификации договора с солистом группы Юрием Шатуновым.

О появлении в уголовном деле Разина нового эпизода сообщалось в конце прошлого года. Представители семьи Шатунова в суде в свою очередь уточняли ТАСС, что следствие по делу в отношении Разина пока не сообщало адвокатам вдовы и детей солиста группы о признании их потерпевшей стороной в рамках расследования второго эпизода мошенничества.

Сам продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заочно арестован в Москве и объявлен в межгосударственный и международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в совершении мошенничества (ст. 159 УК РФ). В правоохранительных органах сообщали ТАСС, что Разин скрылся от предварительного следствия на территории США и не собирается возвращаться в Россию для проведения следственных действий. У продюсера, помимо российского гражданства, есть гражданство Турецкой Республики. Ему грозит до 10 лет колонии.

От экспертиз к делу

Как установила одна из первых почерковедческих экспертиз, проведенных в 2016 году в ходе разбирательства в Пресненском суде Москвы, договор между продюсером "Ласкового мая" и поэтом группы Сергеем Кузнецовым, якобы заключенный еще в 1992 году, оказался поддельным. В 2020 году при повторном исследовании документов и оттисков печатей с применением уже современных технологий эксперты установили не только факт того, что предоставляемый во все судебные инстанции Разиным договор действительно был сфальсифицирован им, но и то, каким именно образом продюсеру группы удавалось продолжительное время избегать уголовной ответственности. Так, Разин летом 2025 года предъявил снова в суде договор, в соответствии с которым Юрий Шатунов в 2013 году якобы передал ему авторские и смежные права практически на все музыкальные произведения "Ласкового мая", а также на свое имя и изображение.

Однако аналогичный договор, совпавший последними страницами в документах, Разин уже предъявлял в 2022 году, а найденный вдовой Шатунова несколько месяцев назад в архивных документах семьи его оригинал действительно был датирован и подписан 2013 годом, но касался предоставления Шатуновым продюсеру всего лишь права на публикацию в СМИ информации, касающейся группы.