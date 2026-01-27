Срок перерегистрации автомобилей в Донбассе и Новороссии призвали продлить

По словам председателя партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова, не все граждане успели сделать это в установленный до 1 января 2026 года срок из-за очередей и других проблем организационного характера

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Срок постановки на государственный регистрационный учет личных автомобилей для жителей Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей нужно продлить до 2027 года. Соответствующее обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина направил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о продлении срока постановки на государственный регистрационный учет транспортных средств для личного пользования для жителей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области до 1 января 2027 года", - говорится в документе.

По словам Миронова, к нему поступают многочисленные обращения от жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Согласно постановлению правительства РФ, автомобили, зарегистрированные на территории Украины и указанных регионах, должны быть поставлены на учет в МВД России до 1 января 2026 года. Однако не все граждане успели перерегистрировать свои машины и получить новые российские номера "из-за больших очередей в МРЭО и других проблем организационного характера", отметил депутат.

"При этом управление не прошедшим перерегистрацию транспортом квалифицируется как административное правонарушение и жителям выписывается штраф", - добавил Миронов.