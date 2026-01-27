Молния

В США задержали двух россиянок, якобы заехавших на территорию военной базы

Гражданки РФ ожидают репатриации, сообщили в российском диппредставительстве

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Власти США задержали двух россиянок, которые якобы въехали на территорию военной базы в штате Калифорния, они ожидают репатриации. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в США в ответ на запрос ТАСС.

"По информации Иммиграционно-таможенной службы США от 26 января этого года, ей были переданы задержанные после "несанкционированного въезда" на территорию военной базы Кэмп-Пендлтон в штате Калифорния две гражданки России. В настоящее время они находятся в местном депортационном центре, ожидая репатриации", - уточнили в пресс-службе диппредставительства.