Льготную ипотеку призвали распространить на молодых ученых-медиков

По словам депутата Госдумы Игоря Антропенко, такое решение позволит специалистам получить свое жилье, что станет дополнительной мотивацией создать семью и остаться работать в России

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Молодые ученые в сфере медицины должны получить право на льготную ипотеку, что позволит предотвратить отток специалистов. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия").

"Чтобы поддержать молодых ученых, занимающихся медицинскими разработками, я предлагаю распространить на данную категорию специалистов программу льготной ипотеки", - сказал депутат.

По его словам, такое решение позволит молодым специалистам получить свое жилье, что станет дополнительной мотивацией создать семью и остаться работать в России. "А наша сфера здравоохранения получит новые медицинские разработки, и это позволит улучшить качество медицинских услуг для населения Российской Федерации", - отметил парламентарий.

Сейчас в России действуют отдельные льготные ипотечные программы под различные случаи. Так на льготных условиях можно получить семейную, IT, сельскую, Дальневосточную и военную ипотеки. Также сниженная процентная ставка доступна на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской и Белгородской областей.