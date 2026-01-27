В ОП предложили ввести в России "совместный" декрет

Председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко отметил, что родственники, чтобы помочь молодой матери, вынуждены брать отпуск за свой счет

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Степченков/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Введение элементов "совместного" декрета позволит ближайшим родственникам помогать молодым матерям, не уходя при этом в неоплачиваемый отпуск. Такое мнение в интервью ТАСС высказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Из идей, которые я сейчас бы предлагал рассмотреть, - это дать возможность [работающим] бабушкам и отцам уходить в отпуск по уходу за ребенком в тот период, когда мама еще находится в отпуске по беременности и родам", - сказал глава комиссии ОП РФ.

Сейчас отпуск по уходу за ребенком, хотя его может брать не только мать, оформляется только после завершения отпуска по беременности и родам (через 70 дней после родов при обычной беременности). "И получается, что родственники в этот момент, чтобы помочь молодой матери, должны брать отпуск за свой счет. Я считаю, что как раз необходимо исключить эту ситуацию и помочь [им]", - отметил Рыбальченко.

По его словам, подобная мера поддержки необходима, поскольку в семье может быть несколько детей, за которыми также требуется уход в то время, как мать находится в перинатальном центре. Кроме того, продолжил глава комиссии ОП РФ, женщина может находиться в послеродовой депрессии, и ей нужна поддержка родного человека.

Декретные отпуска

В России есть два вида отпусков, которые неофициально объединяют общим понятием "декрета" - собственно отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком. В первый уходит сама роженица, при обычной беременности он составляет 140 дней (70 до родов и 70 после), при осложненных родах - 156 дней, при многоплодной беременности - 194 дня.

В отпуск же по уходу за ребенком может уйти не только мать, но и отец или другой родственник и опекун, причем можно по-очереди. Отпуск предоставляется до достижения ребенком 3 лет, но пособие в 40% от среднего заработка выплачивается только до 1,5 года.

"Совместный" декрет, как заявил Рыбальченко, в том числе поможет решить демографическую проблему, укрепив семейные взаимосвязи. "Это является залогом того, что в семье будет больше детей. И это лучшая международная практика, когда солидарность всех остальных членов семьи в воспитании детей делает этот процесс, прежде всего для женщины, более комфортным", - пояснил Рыбальченко.