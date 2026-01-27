В ГД предложили штрафовать за пропаганду жестокого обращения с животными

Подготовленный группой депутатов от "Новых людей" законопроект предполагает внесение в КоАП РФ штрафа до 50 тыс. рублей за подобные действия

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Депутаты ГД разработали и направили на отзыв в правительство РФ законопроект, который предусматривает административные штрафы за пропаганду жестокого обращения с животными. Об этом рассказала ТАСС один из авторов инициативы, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Ксения Горячева ("Новые люди").

Поправки подготовлены группой депутатов от "Новых людей". Предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) статьей 8.52.1. "Публичные призывы или публичное оправдание жестокого обращения с животными". Штраф должен составить для граждан от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, на должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

"Люди видят, как в соцсетях распространяются призывы к жестокости, как создаются группы догхантеров, как это обсуждается как нормальная практика - замучить кота или собаку. При этом полиция часто отвечает: формально запрет есть, а ответственности нет. Этот пробел необходимо закрывать", - пояснила цель инициативы Горячева.

Оправданием жестокого обращения с животными будет считаться любое публичное заявление о признании таких действий правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. В свою очередь под призывом понимаются любые обращения с целью побудить других лиц к жестокому обращению с животными, в том числе производство, показ и распространение кино-, видео- и фотоматериалов и иной продукции, пропагандирующей жестокое обращение с животными. Запрет пропаганды жестокого обращения с животными прописан в профильном федеральном законе, но без указания штрафов.