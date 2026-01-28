РАО поддержала запрет на распространение готовых заданий

Такие материалы негативно сказываются на способности детей запоминать программу, отметила президент организации Ольга Васильева

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российская академия образования поддержала запрет на распространение готовых решений. Такие материалы негативно сказываются на способности детей запоминать программу, сообщила ТАСС президент организации Ольга Васильева.

"Российская академия образования поддерживает инициативу по запрету распространения готовых домашних заданий в интернете. Современные исследования в области когнитивной психологии и педагогики однозначно показывают, что успешное усвоение знаний и формирование навыков происходят только в процессе активной самостоятельной работы", - сказала она.

Васильева добавила, что использование ГДЗ нарушает этот механизм, заменяя глубокое усвоение материала поверхностным копированием, из-за чего в головах выпускников остаются лишь обрывки информации, которые быстро забываются.

"Предложенный законопроект - это защита самого процесса мышления и честного учебного труда школьников", - подытожила она.

Ранее в Минпросвещения РФ ТАСС сообщили, что министерство подготовило законопроект, который запретит распространение готовых решений из учебников, олимпиадных заданий, контрольно-измерительных материалов ЕГЭ/ОГЭ.